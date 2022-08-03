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Главная война с Россией ВСУ держат Белогоровку, Серебрянку, Верхнекаменку, Верхнекаменское в Луганской области, - председатель Северодонецкой РВА Власенко
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ВСУ держат Белогоровку, Серебрянку, Верхнекаменку, Верхнекаменское в Луганской области, - председатель Северодонецкой РВА Власенко

3 августа, 2022 среда
16:14
война с Россией

Глава Северодонецкой РВА Роман Власенко рассказал, что часть Луганщины является полем боевых действий

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Краешек Луганщины держится - это направление Белогоровка, Серебрянка, Верхнекаменка, Верхнекаменское, но ситуация очень горячая. Это поле боевых действий и уже эвакуация людей невозможна. Россияне наступают на позиции ВСУ", - отметил Власенко.

Также глава Северодонецкой РВА добавил, что на Бахмутском направлении идут бои.

"Горячими точками являются Соледар, Сиверск, Бахмут. Россияне уменьшают активности по работе артиллерии, но мощно используют авиацию, наносят ракетные удары, пытаются штурмовать. Большие разрушения в Бахмуте и Славянске, как это происходило в Северодонецке, Лисичанске, Попасной" , – подчеркнул Власенко.

  • Россияне 2 августа обстреляли админкордон Донетчины и Луганщины из авиации, минометов, РСЗО. ВСУ отразили 9 попыток вражеского штурма
  • 2 августа глава ОВА рассказал, что войска РФ несут большие потери, но продолжают атаковать от Попасной на Луганщине в направлении Бахмута на Донетчине.
  • Украинская разведка сообщила, что в Хрустальном Луганской области армия РФ пытается скрыть потери после ракетного удара Вооруженных сил Украины.

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