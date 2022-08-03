ВСУ держат Белогоровку, Серебрянку, Верхнекаменку, Верхнекаменское в Луганской области, - председатель Северодонецкой РВА Власенко
Глава Северодонецкой РВА Роман Власенко рассказал, что часть Луганщины является полем боевых действий
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Краешек Луганщины держится - это направление Белогоровка, Серебрянка, Верхнекаменка, Верхнекаменское, но ситуация очень горячая. Это поле боевых действий и уже эвакуация людей невозможна. Россияне наступают на позиции ВСУ", - отметил Власенко.
Также глава Северодонецкой РВА добавил, что на Бахмутском направлении идут бои.
"Горячими точками являются Соледар, Сиверск, Бахмут. Россияне уменьшают активности по работе артиллерии, но мощно используют авиацию, наносят ракетные удары, пытаются штурмовать. Большие разрушения в Бахмуте и Славянске, как это происходило в Северодонецке, Лисичанске, Попасной" , – подчеркнул Власенко.
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