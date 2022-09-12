ВСУ деоккупировали уже почти 6 тыс. квадратных километров, – Анна Маляр
Вооруженные силы Украины вернули уже почти 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных рашистами территорий
Об этом информирует в фейсбуке заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
На странице Маляр написала коротко: "Почти 6 тыс. кв.км".
- По сообщению ОК "Юг" 12 сентября, ВСУ за две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсона.
- Военный эксперт Рыженко в эфире Еспресо сообщил, что раненые россияне на правом берегу Днепра в Херсонской области умирают из-за проблем с логистикой.
- 11 сентября в Купянске Харьковской области украинские военные добыли российские дроны с документацией, которая поможет ВСУ уничтожать вражеские беспилотники.
- Также на Харьковском направлении бойцы "Азова" и 14 ОМБр ликвидировали около 30 россиян, вражескую технику и склад боеприпасов.
- 12 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра.
- Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.
- Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.
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