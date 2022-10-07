ВСУ деоккупировали более 2,4 тыс. кв. км Херсонщины
С 24 февраля украинские воины освободили более 2,4 тыс. кв. км Херсонской области, в частности в Бериславском районе деоккупирован 61 населенный пункт, а в Херсонском - 6
Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"По состоянию на сегодняшний день с начала войны Вооруженные Силы Украины деоккупировали более 2400 квадратных километров украинской земли", - заявил Тимошенко.
Заместитель руководителя Офиса президента рассказал, что в Херсонском районе деоккупировано 6 населенных пунктов, в Бериславском – 61: "В этом же районе проведены стабилизационные мероприятия в 19 населенных пунктах. Также проводится эвакуация населения".
Часть критической инфраструктуры в Архангельском, Высокополье и Осокоровке восстановить будет невозможно.
"В Селах Нововоронцовка и Высокополье возобновляются работы трансформаторов. В селах Золотая Балка и Гавриловка Бериславского района проведены работы по восстановлению мобильного покрытия", - добавляет Тимошенко.
Также в ближайшее время восстановят покрытие в населенных пунктах Новоалександровка и Давыдов Брод.
"Поскольку эти места только деоккупированы, из-за постоянных угроз, возникающих в результате боевых действий, максимальный возврат государственных органов власти остается крайне тяжелым. Несмотря на это в освобожденные населенные пункты передают гуманитарную помощь, подвозят питьевую воду", - отчитывается заместитель руководителя Офиса президента Украины.
Кроме того, в Херсонской области зафиксировано 107 военных преступлений, проводится разминирование территорий.
- Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области : Любимовке, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района. Впоследствии украинские военные показали уничтоженный ими российский штаб в Давыдовом Броде на Херсонщине.
- За 4 октября на южном фронте украинские защитники в рамках контрнаступления сумели пройти от 10 до 20 км вглубь оккупированных территорий.
- Также 4 октября депутат Херсонского облсовета Игорь Йосипенко сообщил об освобождении Великой Александровки. Полиция подняла государственный флаг над деоккупированным поселком.
- На недавно освобожденных территориях Херсонской области подразделения Сил обороны сейчас закрепляют позиции и проводят стабилизационные мероприятия.
- За сутки, 5 октября, в Херсонской области украинские защитники деоккупировали населенные пункты: Нововоскресенское, Новогригоровку и Петропавловку.
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