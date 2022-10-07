Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"По состоянию на сегодняшний день с начала войны Вооруженные Силы Украины деоккупировали более 2400 квадратных километров украинской земли", - заявил Тимошенко.

Заместитель руководителя Офиса президента рассказал, что в Херсонском районе деоккупировано 6 населенных пунктов, в Бериславском – 61: "В этом же районе проведены стабилизационные мероприятия в 19 населенных пунктах. Также проводится эвакуация населения".

Часть критической инфраструктуры в Архангельском, Высокополье и Осокоровке восстановить будет невозможно.

"В Селах Нововоронцовка и Высокополье возобновляются работы трансформаторов. В селах Золотая Балка и Гавриловка Бериславского района проведены работы по восстановлению мобильного покрытия", - добавляет Тимошенко.

Также в ближайшее время восстановят покрытие в населенных пунктах Новоалександровка и Давыдов Брод.

"Поскольку эти места только деоккупированы, из-за постоянных угроз, возникающих в результате боевых действий, максимальный возврат государственных органов власти остается крайне тяжелым. Несмотря на это в освобожденные населенные пункты передают гуманитарную помощь, подвозят питьевую воду", - отчитывается заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Кроме того, в Херсонской области зафиксировано 107 военных преступлений, проводится разминирование территорий.

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