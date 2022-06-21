Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Украинская армия продолжает демонстрировать способность к креативным асимметричным действиям и выбору асимметричных целей, что также сбивает с толку руководство РФ. Например, это такой, как удар по "вышкам Бойко". Это один из эпизодов, свидетельствующий, что украинским защитникам удается делать неожиданные для врага шаги, которые к тому же действенные", - подчеркнул Бадрак.



Эксперт добавил, что, несмотря на то что в российскую армию прибывают новые бойцы, не происходит качественных улучшений со стороны врага.



"Моральный дух российской армии очень низкий. Даже при условии, что Путину удается проводить скрытую мобилизацию, нельзя сказать, что происходит качественное изменение, что вливаются новые силы в войска противника. В Украине же поражает не только боевой дух войска, а всего общества" , – сказал он.

Эксперт Defence Espress Иван Киричевский убежден: удар по так называемым вышкам Бойко имеет несколько весомых стратегических значений для Украины

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