ВСУ "демобилизовали" трех российских майоров, - офицер Штефан
Украинские защитники ликвидировали еще трех российских террористов, воевавших против Украины
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
По информации Штефана, ВСУ успешно "демобилизовали" трех российских майоров: Алексея Коршака, Андрея Грибалева и Рината Гареева.
"Слава Нации. Смерть врагам", - отмечает Штирлиц.
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