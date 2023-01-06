ВСУ "демобилизовали" трех российских майоров, - офицер Штефан

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По информации Штефана, ВСУ успешно "демобилизовали" трех российских майоров: Алексея Коршака, Андрея Грибалева и Рината Гареева.

"Слава Нации. Смерть врагам", - отмечает Штирлиц.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb