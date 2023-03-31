ВСУ демобилизовали российских лейтенантов, капитана и снайпера из ЧВК Вагнера, - офицер Штефан
Украинские защитники ликвидировали еще четырех российских террористов, воевавших против Украины
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Капитан Александр Исаев; старший лейтенант Алексей Кутанов и младший лейтенант Роман Никитенко", – пишет Штефан.
Также был "демобилизованный" старший преподаватель академии МВД Валерий Бочков, снайпером в составе ПИК Вагнера.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.31
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.18
- Актуальное
- Важное