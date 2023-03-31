ВСУ демобилизовали российских лейтенантов, капитана и снайпера из ЧВК Вагнера, - офицер Штефан

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Капитан Александр Исаев; старший лейтенант Алексей Кутанов и младший лейтенант Роман Никитенко", – пишет Штефан.

Также был "демобилизованный" старший преподаватель академии МВД Валерий Бочков, снайпером в составе ПИК Вагнера.



