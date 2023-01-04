ВСУ демобилизовали еще двух российских майоров, - офицер Штефан
Украинские защитники продолжают уничтожать российских террористов, которые пошли воевать против Украины
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
По последнему сообщению, ВСУ успешно демобилизовали двух российских майоров: Алана Газданова и Александра Сеикаева.
Более подробной информации о ликвидированных оккупантах нет. Однако Штефан добавил их фотографии.
- 4 января украинские защитники ликвидировали еще четырех российских террористов, воевавших против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 41.44Продажа 42.52
- Актуальное
- Важное