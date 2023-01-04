ВСУ демобилизовали еще двух российских майоров, - офицер Штефан

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По последнему сообщению, ВСУ успешно демобилизовали двух российских майоров: Алана Газданова и Александра Сеикаева.

Более подробной информации о ликвидированных оккупантах нет. Однако Штефан добавил их фотографии.

4 января украинские защитники ликвидировали еще четырех российских террористов, воевавших против Украины.

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