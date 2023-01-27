ВСУ "демобилизовали" двух российских лейтенантов и террористку из Луганска, - офицер Штефан

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

ВСУ успешно "демобилизовали" старшего лейтенанта Андрея Елисейкина и мобилизованного лейтенанта Александра Архипова.

Штефан также рассказал о Виктории Снежко из Луганска, которая на новогодние праздники решила уехать в Саратов.

"Но там по странному стечению обстоятельств 18.01 – "демобилизовалась", – пишет офицер ВСУ.

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