ВСУ "демобилизовали" двух российских лейтенантов и террористку из Луганска, - офицер Штефан
Украинские защитники ликвидировали еще трех российских террористов, воевавших против Украины
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
ВСУ успешно "демобилизовали" старшего лейтенанта Андрея Елисейкина и мобилизованного лейтенанта Александра Архипова.
Штефан также рассказал о Виктории Снежко из Луганска, которая на новогодние праздники решила уехать в Саратов.
"Но там по странному стечению обстоятельств 18.01 – "демобилизовалась", – пишет офицер ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.58
- Актуальное
- Важное