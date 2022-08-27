Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ночью были взрывы в легендарной деревне Новобогдановка Мелитопольского района, именно там жители слышали детонацию и задымление. Мы четко можем сказать, что там находилась военная техника и склады с боеприпасами врага. Сейчас уточняется информация, какое количество техники врага было демилитаризовано", - отметил Федоров. .

Мэр города также напомнил, что в 2004 году произошли взрывы на складах боеприпасов в поселке Новобогдановка.

"Это были первые диверсионные действия рашистов, когда они ликвидировали наши склады боеприпасов. К сожалению, это не единственная база противника в Мелитопольском районе", - отметил Федоров.

Вечером, 26 августа, на российских складах, расположенных в оккупированном Мелитопольском районе, произошли взрывы

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