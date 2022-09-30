ВСУ демилитаризовали российский штаб в Северодонецке
За день, 30 сентября, ВСУ нанесли российскому агрессору значительные потери на оккупированных территориях
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
С начала суток, 30 сентября, ВСУ уничтожили 4 российских склада с боекомплектами, 1 штаб и 1 база.
Три состава из БК были демилитаризированы в Бериславском районе, а еще один в Каховском районе Херсонской области.
Российский штаб был уничтожен в Северодонецке, а база в Первомайске.
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