ВСУ демилитаризовали российский штаб в Северодонецке

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

С начала суток, 30 сентября, ВСУ уничтожили 4 российских склада с боекомплектами, 1 штаб и 1 база.

Три состава из БК были демилитаризированы в Бериславском районе, а еще один в Каховском районе Херсонской области.

Российский штаб был уничтожен в Северодонецке, а база в Первомайске.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb