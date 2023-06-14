Об этом заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"Я думаю, что украинская сторона делает выводы из первых зондирующих действий. Количество сил, которое было вовлечено по двум основным направлениям - это Орехов и Великая Новоселка, не является значительным. Украина сохраняет значительное количество резервов. Противник так же перегруппировывается, часть войск, как по мне, отводится достаточно организованно. Я не могу сказать, что у россиян есть паника. Они, по моим оценкам, стараются медленно отступать к основной линии обороны, которая находится в 10 км по линии населенного пункта Старомлыновка. За ней начинается эта линия", – сказал он.

По мнению Згурца, РФ постарается максимально использовать технические средства против украинских сил.

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"Это минирование, противотанковые средства, вертолеты, на определенном этапе - авиация. Для того чтобы сдержать продвижение наших подразделений. А мы должны сделать выводы, как готовить тактическое поведение наших частей, чтобы с минимальными потерями обеспечивать продвижение наших основных сил на тех направлениях. В настоящее время действия наших бригад вполне положительны - несмотря на минимальные потери иностранной техники, сохранен личный состав. Я думаю, что наши маневровые группы приобретают новый опыт боевой слаженности - сейчас оттачивается командный уровень, уровень взаимодействия. Командование достаточно взвешенно относится к использованию сил и средств", - подытожил эксперт.