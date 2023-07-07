Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ делают невозможное, но чудо украинской устойчивости требует большего вооружения, – Данилов

ВСУ делают невозможное, но чудо украинской устойчивости требует большего вооружения, – Данилов

7 июля, 2023 пятница
11:49
Война с Россией

Украинская армия делает невозможное, ломает все устоявшиеся теории и практики ведения войны. Но для дальнейших действий ей нужно больше вооружения

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"В ходе активных боевых действий украинская армия делает невозможное, ломает все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн. Силы обороны Украины успешно выполняют задачи наступления и контрнаступления в условиях равенства или даже численного меньшинства привлеченных сил и средств. Реализуют задачи без преимущества в воздухе. Случай беспрецедентного характера", - подчеркнул он.

По его словам, ни у одной армии НАТО нет такого опыта.

"В то же время приоритет Украины – жизнь наших воинов. В таком плане мы имеем несравнимо меньшие потери даже в условиях наступления и контрнаступления, чем россияне", - отметил Данилов.

"Но чудо украинской устойчивости нуждается в постоянной и значительно большей поставке вооружения", - добавил он и подчеркнул, что президент и правительство работают над решением этого вопроса.

Новости
Украина
военные силы Украины
Алексей Данилов
Читайте также:
Анатолій Трубін, "Шахтар", Ліга Європи
7 июля, 2023 пятница
Самый дорогой вратарь Украины договорился о 5-летнем контракте с "Интером", - СМИ
6 июля, 2023 четверг
На ЗАЭС сейчас находятся около 700 россиян, на крышах энергоблоков размещены пулеметные гнезда, – Энергоатом
Карта лінії оборони армії РФ-0407
5 июля, 2023 среда
На некоторых направлениях на юге ВСУ уже вышли на основную линию обороны россиян, - военный эксперт Коваленко
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.67
    Покупка 36.67
    Продажа 37.41
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.14
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
7 июля
12:36
Обновлено
Чехия передаст Украине ударные вертолеты и крупнокалиберные боеприпасы
12:26
Телескоп Вебба обнаружил самую отдаленную активную сверхмассивную черную дыру
12:22
Минздрав поддерживает легализацию медицинского каннабиса в Украине, – Кузин
12:16
Литва ввела меры контроля на границе перед саммитом НАТО
12:09
Миссия МАГАТЭ осмотрела охлаждающие ставки и еще несколько объектов на ЗАЭС, не видим никаких признаков взрывчатки, - Гросси
12:07
Работнику Киевавтодора сообщили о подозрении в нанесении ущерба почти в 2 млн грн
12:03
Обзор
Байден согласовал предоставление кассетных боеприпасов Украине, Зеленский будет говорить о зерновом соглашении с Эрдоганом. Акценты мировых СМИ 7 июля
12:00
OPINION
Еще раз об английском в кино
11:57
На Харьковщине вернутся к очной учебе в образовательных учреждениях, где есть укрытия
11:49
Курс валют на 7 июля: евро подорожал
11:40
Укрзализныця продлила маршрут из Херсона в Киев
11:40
Обновлено
ветер
Последствия непогоды в Украине: без света остались 710 населенных пунктов
11:32
алкоголь
В Одесской области от отравления суррогатным алкоголем умерли 4 человека, 7 пострадали: полиция задержала реализаторку
11:30
Tesla
Tesla начала увольнять работников по производству аккумуляторов на заводе в Шанхае
11:28
"Враг ведет себя нервно": Гуменюк рассказала о ситуации с ракетоносителями РФ в Черном море
11:23
Эксклюзив
В РФ для повышения ставок осталась только ЗАЭС, - Денисенко
11:09
Устроился на оборонный завод и собирал информацию о ремонте военной техники: в Кировоградской области задержали агента ФСБ
10:56
В течение июня украинцы приобрели наибольшее за последние 10 месяцев количество подержанных легковушек
10:55
О трансформации украинцев в героев: в Киеве представили фильм, который покажут в Париже и Берлине
10:48
"Алгоритм действий полностью отработан": в полиции рассказали о мерах безопасности для Киевской ГЭС
10:47
Программу "Доступные лекарства" расширят до осени: в список попадут препараты для обезболивания и тест-полоски для инсулинозависимых
10:43
Череватый: Силы обороны продвинулись более чем на километр в направлении Бахмута
10:32
Израильская армия впервые применила дроны-камикадзе "Маоз" отечественного производства
10:32
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Один кассетный боеприпас заменяет 10–15 обычных, - Згурец
10:26
РФ ежемесячно выпускает по Украине в среднем сто ракет, – Игнат
10:25
РФ создала новую группировку флота в Азовском море: разведка Британии назвала цель
10:19
Совет ЕС и Европарламент договорились увеличить производство ракет и боеприпасов
10:07
OPINION
Русским быть легко. Не будь, как русский
10:06
Уникальная тысяча рамок Бенкси со штемпелем: Укрпочта объявила аукцион
10:03
Новости компаний
Группа Ferrexpo увеличила производство окатков на 18% во ІІ квартале 2023 года
09:53
Pepsi
PepsiCo, Mars и Mondelez получили рекордную прибыль в России в прошлом году
09:50
Украина подала запрос на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству
09:47
Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа
09:45
Обновлено
Враг атаковал Днепропетровщину и Николаевщину "шахедами", двое погибших. Ночная атака по Украине
09:23
ISW: Лукашенко дистанцируется от соглашения, заключенного между Кремлем и Пригожиным
08:59
Китай запретил импорт продуктов из десяти регионов Японии: в чем причина
08:41
"Это нарушение Конвенции о всемирном наследии": в ЮНЕСКО осудили ракетную атаку по Львову 6 июля
08:38
За сутки Россия потеряла в Украине 510 солдат, 2 танка и 7 крылатых ракет, - Генштаб ВСУ
08:36
Обновлено
Ракетная атака по Львову 6 июля: поисково-спасательные работы завершились, погибли 10 человек
08:23
Ночью силы ПВО уничтожили 12 из 18 "шахедов"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV