Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"В ходе активных боевых действий украинская армия делает невозможное, ломает все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн. Силы обороны Украины успешно выполняют задачи наступления и контрнаступления в условиях равенства или даже численного меньшинства привлеченных сил и средств. Реализуют задачи без преимущества в воздухе. Случай беспрецедентного характера", - подчеркнул он.

По его словам, ни у одной армии НАТО нет такого опыта.

"В то же время приоритет Украины – жизнь наших воинов. В таком плане мы имеем несравнимо меньшие потери даже в условиях наступления и контрнаступления, чем россияне", - отметил Данилов.

"Но чудо украинской устойчивости нуждается в постоянной и значительно большей поставке вооружения", - добавил он и подчеркнул, что президент и правительство работают над решением этого вопроса.