ВСУ делают невозможное, но чудо украинской устойчивости требует большего вооружения, – Данилов
Украинская армия делает невозможное, ломает все устоявшиеся теории и практики ведения войны. Но для дальнейших действий ей нужно больше вооружения
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"В ходе активных боевых действий украинская армия делает невозможное, ломает все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн. Силы обороны Украины успешно выполняют задачи наступления и контрнаступления в условиях равенства или даже численного меньшинства привлеченных сил и средств. Реализуют задачи без преимущества в воздухе. Случай беспрецедентного характера", - подчеркнул он.
По его словам, ни у одной армии НАТО нет такого опыта.
"В то же время приоритет Украины – жизнь наших воинов. В таком плане мы имеем несравнимо меньшие потери даже в условиях наступления и контрнаступления, чем россияне", - отметил Данилов.
"Но чудо украинской устойчивости нуждается в постоянной и значительно большей поставке вооружения", - добавил он и подчеркнул, что президент и правительство работают над решением этого вопроса.
- В июне в Минобороны сообщалось, что Украина перехватывает инициативу на поле боя, но нужно оружие дальностью до 200 км.
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