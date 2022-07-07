Майор МВД поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Вооруженные силы Украины дают достойный отпор российским оккупантам по всем направлениям. Получив по морде, кацап, как всегда, не знает, что делать и уничтожает инфраструктуру. Единственное, на что способны россияне, - запугивать гражданских и сжигать жилые дома. Это вся мощь захватчиков", – отметил Морозов.

Украинский военный добавил, что РФ несет серьезные потери.

"Враг несет достаточно серьезные потери. Каждое направление Востока отчитывается, что россияне не проходят ни одного метра земли. Благодаря слаженным действиям Вооруженных сил Украины, россияне получают по зубам", - отметил Максим Морозов.

В Донецкой области 6 июля оккупанты разрушили 47 объектов, в том числе 27 домов, школу, детсад, больницу, админздание, техникум и колледж.

7 июля Генштаб сообщил, что ВСУ уничтожили около 20 пунктов управления российских войск, столько же логистических центров и складов, а также 15 радиолокационных станций противовоздушной обороны.

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