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ВСУ дают достойный отпор россиянам: вся мощь РФ – уничтожение гражданской инфраструктуры, – боец "Легиона Свободы" Морозов

7 июля, 2022 четверг
16:31
война с Россией

Боец "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал, что Вооруженные силы Украины дают достойный отпор российским оккупантам, а вся мощь РФ заключается в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины

Майор МВД поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Вооруженные силы Украины дают достойный отпор российским оккупантам по всем направлениям. Получив по морде, кацап, как всегда, не знает, что делать и уничтожает инфраструктуру. Единственное, на что способны россияне, - запугивать гражданских и сжигать жилые дома. Это вся мощь захватчиков", – отметил Морозов.

Украинский военный добавил, что РФ несет серьезные потери.

"Враг несет достаточно серьезные потери. Каждое направление Востока отчитывается, что россияне не проходят ни одного метра земли. Благодаря слаженным действиям Вооруженных сил Украины, россияне получают по зубам", - отметил Максим Морозов.

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