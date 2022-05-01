ВСУ давят врага на Купянском направлении, угрожая коммуникациям россиян в Харьковской области, - военный эксперт Грабский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Освобождение населенных пунктов является важным пунктом в нашей боевой работе. Это ослабляет возможности противника наносить артиллерийские и ракетные удары по Харькову, что облегчает жизнь наших жителей. Мы постоянно жмем врага на том направлении, что оказывает давление на Купянском направлении. Таким образом, мы держим под угрозой коммуникации противника, который действует на Изюмском направлении и заставляем противника рассредоточивать усилия своих подразделений, удерживая позиции на Харьковском направлении. Мы работаем над облегчением ситуации на Донбассе и решаем вопрос освобождения нашей территории", - подчеркнул Грабский.



Также военный эксперт добавил, что поступление нового вооружения поможет нам качественно решать новые задачи.



"Гаубицы и системы залпового огня, я подчеркиваю, - это наступательное оружие, которое поможет нам качественно решать новые задачи. Новые системы, имея большую дальность действия, помогут накрывать противника в наибольшую глубину его боевых порядков. Мы уже наносим удары по его командным пунктам, по районам сосредоточения, по логистическим центрам. Мы нарушаем врагу систему коммуникаций управления и контроля. Таким образом, не потребуется просто в лоб атаковать противника, мы сможем предпринимать маневровые и обходные действия, чтобы окружать противника и уничтожать его", - подчеркнул Грабский.



В результате российских обстрелов Харькова и области в течение 30 апреля произошло 15 пожаров в течение суток. Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществляли выезды в разные районы региона.



Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Кутузовку в Харьковской области. 30 апреля туда доставили гуманитарную помощь