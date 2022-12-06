ВСУ дали Путину оплеуху, ядерная триада РФ под угрозой, - военный эксперт Черник о взрывах на аэродроме "Энгельс"
Военный эксперт Петр Черник считает, что удары по военным аэродромам РФ имеют очень серьезное и идеологическое значение для Путина
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Взрывы на территории РФ, а именно на их военных аэродромах, никоим образом не влияют на ракетные залпы россиян по территории Украины. Ракетный обстрел и так готовился. Поскольку у россиян нет другого способа давления на Украину, кроме таких террористических атак", - пояснил Черника.
Эксперт подчеркнул, что положение россиян на фронтах быстро ухудшается.
"Каждую неделю и месяц стратегическая ситуация для россиян ухудшается. Поэтому они пытаются давить на Украину, обстреливая гражданскую инфраструктуру. Что касается взрывов на российских военных аэродромах, то это хорошая новость. Это очень серьезный и идеологический момент для Путина. Он в очередной раз получил оплеуху. Поскольку один из его элементов ядерной триады получил повреждение. Путин невероятно гордился российской ядерной триадой. Теперь она под угрозой", - добавил он.
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