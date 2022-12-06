Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Взрывы на территории РФ, а именно на их военных аэродромах, никоим образом не влияют на ракетные залпы россиян по территории Украины. Ракетный обстрел и так готовился. Поскольку у россиян нет другого способа давления на Украину, кроме таких террористических атак", - пояснил Черника.

Эксперт подчеркнул, что положение россиян на фронтах быстро ухудшается.

"Каждую неделю и месяц стратегическая ситуация для россиян ухудшается. Поэтому они пытаются давить на Украину, обстреливая гражданскую инфраструктуру. Что касается взрывов на российских военных аэродромах, то это хорошая новость. Это очень серьезный и идеологический момент для Путина. Он в очередной раз получил оплеуху. Поскольку один из его элементов ядерной триады получил повреждение. Путин невероятно гордился российской ядерной триадой. Теперь она под угрозой", - добавил он.

5 декабря, российские оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет

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