ВСУ дали хорошую взбучку оккупанту на линии фронта Херсонщины, - депутат облсовета Хлань

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Депутат облсовета отметил, что происходят положительные тенденции в Херсонской области, но нужно дождаться официальных сообщений от Генштаба ВСУ.



"Мы имеем определенные успехи в Александровском направлении. ВСУ вчера дали хорошую взбучку оккупантам. В ответ от своего бессилия враг применил воздушную атаку Николаева потому, что получили хорошую оплеуху в Александровке. Также 12 мая был уничтожен с беспилотного аппарата состав боеприпасов , именно из Криворез в Великой Александровке. Кстати, у нас две Александровки, Большая Александровка со стороны Кривого Рога и Александровка со стороны Николаева, которые отметились вчера решительными действиями наших вооруженных сил", - отметил Хлань.



Сергей Хлань отметил, что также добавляет позитива мнение генерала американской армии и командующего европейскими подразделениями, что до конца лета ВСУ выбросят оккупанта в границы 23 февраля.

12 мая офицер ВСУ Валерий Прозапас рассказал , что с севера Крыма на оккупированную Херсонщину враг взимает дополнительные огневые мощности.

Также депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил , что кафиры блокируют мобильную связь на Херсонщине.

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