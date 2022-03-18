ВСУ четыре раза разрушили понтонную переправу россиян на одном месте

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

"У нас, конечно, не Чернобаевка, но выговцы в своем районе ответственности тоже уже четыре раза расфигачивали россиянскую понтонную переправу на одном и том же месте. Наша артиллерия с улыбкой утверждает, что не Чернобаевкой единой - у кацапов, наверное, тактика такая", – отметили защитники.



На аэродроме Чернобаевка под Херсоном, по данным СМИ, уже пять раз оккупанты пытались взорвать десант. Пять раз ВСУ уничтожали всю технику и военных.