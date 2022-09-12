Об этом во время брифинга заявила представитель сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает Еспресо.TV.

По ее словам, ВСУ уволили Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Пруд и Миролюбовку.

Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от 4 км до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 квадратных километров и можем провозгласить, что некоторые населенные пункты Херсонской области освобождены и находятся под украинским флагом", - сказала Гуменюк.

12 марта Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра .

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