ВСУ через две недели отбили в оккупантов 500 кв. км территории Херсонщины, - ОК "Юг"
Вооруженные силы Украины за последние две недели освободили пять населенных пунктов и 500 кв. км оккупированной территории Херсонской области
Об этом во время брифинга заявила представитель сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает Еспресо.TV.
По ее словам, ВСУ уволили Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Пруд и Миролюбовку.
Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от 4 км до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 квадратных километров и можем провозгласить, что некоторые населенные пункты Херсонской области освобождены и находятся под украинским флагом", - сказала Гуменюк.
- 12 марта Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра .
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