ВСУ бьют в сердце окупантов в Крыму и "хлопок" в Москве: где взрывалось у врага в течение недели

Больше о "хлопке" в России и на временно оккупированных территориях в недельном обзоре Еспресо.

Целую неделю в Москве сбивали беспилотники

Фото: Андрей Воробьев у телеграмм

В понедельник, 21 августа, министерство обороны России снова заявило о якобы атаке украинских беспилотников столицы РФ. По их словам, в Московской области РЭБ и ПВО сбили два дрона, в результате чего травмировались 2 человека и в нескольких домах выбиты окна. Аэропорт Внуково был частично закрыт.

На следующий день, в ночь на 22 августа произошла еще одна атака беспилотников на Москву. Власти сообщают о четырех беспилотниках, которые сбила ПВО. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ПВО сбила два беспилотника. Есть поврежденные дома и автомобили. В столичном регионе также останавливали работу всех аэропортов. Остановка продолжалась около двух часов.

А уже через 24 часа, в ночь с 22 на 23 августа, взрывы снова прогремели в Москве и Московской области. В столице закрыли на час аэропорты. Взрывы произошли в районе небоскребов "Москва-Сити". Мэр Москвы Собянин заявил, что БПЛА якобы ударил по зданию, которое еще не достроено. Официально пишут, что потерпевших нет.

В ночь на 26 августа власти Москвы сообщили об очередной атаке беспилотников и работе ПВО, все столичные аэропорты останавливали работу. Пострадавших и разрушений вроде бы не было.

Взрывы на российском аэродроме

На этой неделе в столице России почти каждую ночь раздавались звуки работы ПВО. По свидетельству властей, все дроны якобы были сбиты, однако повреждения получила инфраструктура Москвы и пострадали несколько человек.

Также было громко на этой неделе в других регионах России и на временно оккупированных территориях.

В понедельник, 21 августа, местные жители города Ростова сообщили о звуках взрывов. В Калужской области РФ якобы сбили беспилотник. О возможной работе ПВО в Калужской области сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Также в понедельник украинская разведка заявила, что на российском аэродроме Шайковка в Калужской области в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет, однако власти РФ это скрывают. Представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что атаку дрона совершили люди из центральной России, выполнявшие задачи в координации с ГУР.

В среду, 23 августа, оккупационные власти Донецка обвинили Украину в массированном обстреле центральной части города. По данным "мэра", якобы повреждено здание школы.

Также в среду, 23 августа, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков обвинил Украину в атаке села Лавы Валуйского округа. По его словам, в результате обстрела погибли три человека и поврежден местный санаторий. Хотя ранее губернатор Белгородщины заявлял, что в результате вероятной атаки двумя гранатами из БПЛА на территорию санатория пострадавших вроде бы не было.

В четверг, 24 августа, министерство обороны России обвинило Украину в атаке тремя беспилотниками по Калужской и Брянской областям.

В пятницу, в ночь с 24 на 25 августа, российские террористы заявили, что Украина пыталась обстрелять Калужскую область. Ракета якобы уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области. Отметим, что в Калужской области расположен аэродром "Шайковка", который используют для бомбардировщиков ТУ-22, наносящих удары по территории Украины.

В субботу, 26 августа, в российском городе Кемерово произошел пожар на крупном хранилище фейерверков и пиротехники. Однако не было никакой информации о якобы атаке дронами.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что вечером субботы, 26 августа, на временно оккупированной территории Запорожской области произошла детонация склада боеприпасов.

В Крыму уничтожена зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф"

Фото: wikipedia

Вечером 22 августа в районе Крымского моста и Козачьей бухты были слышны выстрелы и виден дым: оккупанты перекрыли мост и назвали это учениями. В то же время минобороны РФ заявило, что над акваторией Черного моря якобы был зафиксирован полет двух беспилотников.

В среду, 23 августа, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Прилет был по военному объекту на мысе Тарханкут, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". По данным разведки, в результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав врага. Отмечается, что это - болезненный удар по системе ПВО окупантов, который будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что впервые в истории крылатая ракета "Нептун" уничтожила особо важную наземную цель – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет" из состава зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму.

Также в среду вблизи Змеиного Силы безопасности и обороны Украины подбили российский военный самолет, пытавшийся атаковать наших защитников.

В ночь с 24 на 25 августа российское ПВО якобы работало против атаки украинских беспилотников на Крым. Сообщалось, что россияне якобы сбили 42 украинских дрона.

По сообщению ГУР, в ночь на 25 августа в селе Перевальное в оккупированном Крыму был нанесен удар по российской 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота.

Мнения экспертов

Во временно оккупированном Крыму на этой неделе было особенно громко. Кроме высадки украинского десанта в День Независимости, военная инфраструктура врагов подвергалась обстрелам.

Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что из-за постоянных ударов ВСУ по российским складам с боеприпасами оккупанты имеют проблемы с логистикой на Юге.

"Противник давно уже понял, что тактика накопления боеприпасов не работает. После того, как у нас появились РСЗО Himars, их склады с боеприпасами очень часто уничтожаются. Также они уже не пытаются у линии фронта накапливать оружие и снаряды к нему. Поэтому сейчас они часто рассредоточивают свои силы и средства по всей линии фронта", - рассказал Костенко и подчеркнул, что сейчас для снабжения боеприпасами оккупанты тратят больше времени.

Как отмечает Институт изучения войны, российским войскам, особенно 20-й и 2-й общевойсковым армиям, действующим на востоке Украины, не хватает легкой транспортной техники. Это мешает им эффективно действовать и снижает их моральный дух.

Партизанское движение "Атеш" заявило, что российские оккупанты в последнее время начали чаще перевозить технику и все необходимое оборудование грузовыми кораблями через Керченский пролив.

Политолог Евгений Магда считает, что Керченский мост – слабое место Путина, своеобразная "кощеева игла" российского диктатора.

Как говорят в ГУР, российские оккупанты проводят подготовительные работы для затопления шести плавсредств в районе Керченского пролива для защиты моста авиаударов ВСУ.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о способности сил обороны поразить противника в любой точке оккупированного Крыма.

"Совершенно в любой точке мы можем достать противника", - отметил глава ГУР.

Также он сказал, что украинские морские дроны-камикадзе парализуют российский флот в Крыму, хотя и 60-70% их уничтожают.

Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины, считает, что в регионе Черного моря в ближайшее время сложится новый, очень непростой для всех баланс, но для Украины он будет однозначно положительным.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины и генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что Украина для операций на территории РФ использует агентуру среди российских граждан, которые не вызывают подозрения и хорошо прорабатывают заданный объект, а также засылаются представители украинской разведки.

"В России есть люди, которые изначально были против войны, а есть и те, кто прозрел чуть позже. И они были готовы бороться с путинским режимом, но не знали как. Мы с этими людьми установили контакты. Соответственно, те, кто имел какую-то военную подготовку или был готов о проведении оперативных действий, то есть диверсионных операций, проходил обучение и направлялся в Россию", - сказал Маломуж.

Напомним, между морскими и воздушными силами Украины и России ведутся бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой – "вышки Бойко".