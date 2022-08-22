ВСУ активно бьют по тылам и логистике россиян

Сегодня, 22 августа, наши средства дальнобойного поражения продемонстрировали снайперские возможности при нанесении ударов по мостам в Новой Каховке, по Антоновскому мосту и по базам и арсеналам оккупантов в Донецке. Сообщалось также о взрывах в оккупированном Севастополе.

Утром 22 августа в оккупированном россиянами Севастополе взорвался склад боеприпасов. В сети появилось много видео, как детонируют запасы – на кадрах видно, что возгорание достаточно большое.

ВСУ уничтожили еще один склад боеприпасов вблизи города Амвросиевка Донецкой области - в 60 км от линии фронта. оккупанты попытались замаскировать боеприпасы в карьере строительных материалов, но это не спасло от хлопка - склад был полностью уничтожен.

Уничтожение складов на Донетчине очень важно, ведь Донецк является ключевым коммуникационным узлом. Оккупанты понимают, что не могут наступать, пока наша артиллерия наносит удары по российским складам, командным пунктам и арсеналам.

Оккупанты пытаются наступать на Пески, Авдеевку и Марьинку, чтобы сдвинуть наши войска с линии обороны. Россияне пытаются достичь этих целей благодаря артиллерии, ведь логистические пути позволяют подпитывать арту. ВСУ же целенаправленно уничтожают боеприпасы в зоне Донецка, чтобы минимизировать продвижение оккупантов.

Наступление россиян на Востоке и Юге захлебывается

Американский Институт изучения войны утверждает, что российские наступательные операции на Востоке Украины, вероятно, исчерпали ограниченный импульс, набранный в конце июля, и, вероятно, достигают кульминации. Российские военные продемонстрировали постоянную неспособность превратить небольшие тактические успехи в оперативные успехи, недостаток, который, вероятно, помешает России добиться значительных территориальных успехов в ближайшие месяцы, если не произойдет серьезных изменений на поле боя.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук считает, что наступление россиян на Востоке захлебывается, но оккупанты усиливаются непосредственно с территории Российской Федерации.

"Тактическое наступление россиян на Востоке захлебывается и не имеет тенденции к расширению. Но оккупанты стягивают технику, личный состав и боеприпасы непосредственно с территории РФ. Удары ВСУ в тыл противника направлены на нивелирование наступательных сил россиян", - отметил Лакийчук.

Военный эксперт добавил, что на Юге ВСУ интенсивно нивелируют наступательный потенциал российских захватчиков.

"Несмотря на попытки контратак со стороны российских ккупантов на Юге, ВСУ проводят операцию по локализации районов будущих боевых действий и уничтожают припасы и обеспечение врага. Это похоже на то, как Вооруженные силы действуют на Востоке, однако глубина и частота таких операций больше", - заметил. Павел Лакийчук.

Нестандартные решения ВСУ по новому оружию

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что украинским специалистам удалось интегрировать западное вооружение в советский МиГ-29.

"Мы в российско-украинской войне достаточно активно пишем историю. ВСУ первые уничтожили ракетный крейсер, впервые из ПТРК уничтожили вертолет в полете. А теперь нам удалось интегрировать западное вооружение в истребитель МиГ-29 в серийном образце. Наши истребители могут использовать современные американские ракеты AGM-88 HARM", - отметил Катков.

Военный эксперт добавил, что нашим специалистам удалось объединить аналоговый советский самолет и современную американскую ракету.

"Наибольшая сложность была в том, что самолет и его вооружение - это комплекс. Особенность AGM-88 HARM заключается в том, что устанавливаемая на самолете радиотехническая станция разведки захватывает цель, данные передаются на ракету и происходит пуск. Повторение такой схемы означало бы полную переделку самолета, ведь советский МиГ-29 - полностью аналоговый. Однако наши специалисты нашли выход. Видимо, изменений в бортовое радиоэлектронное оснащение самолета не вносили. Скорее всего, данные по цели закладывают в ракету или на земле, или алгоритмы ракеты выбирают лучшую цель. То есть, самолет должен доставить ракету до точки пуска, а дальше AGM-88 HARM сделает все сама", - отметил Олег Катков.

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