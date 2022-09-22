Об этом Центр сообщил в телеграмме .

На утро 22 сентября российская пропаганда распространила две манипуляции и один фейк.

Манипуляция: Глава МИД РФ Лавров заявил: "Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области вправе воспользоваться правом на самоопределение в соответствии с уставом ООН, (в свою очередь) Москва с уважением отнесется к выбору жителей [указанных] областей на референдумах".

Манипуляция: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области Рогов заявил, что "украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся (под их контролем) часть Запорожской области, в противном случае после референдума они будут считаться оккупантами".

Фейк: В Минобороны РФ заявили, что "украинская артиллерия продолжила обстрелы города Энергодар и территории Запорожской атомной электростанции… в настоящее время радиационная ситуация на Запорожской АЭС остается в норме".