ВСУ "бьют по ЗАЭС" и должны покинуть часть Запорожья, потому что "будут считаться оккупантами после референдума": новые фейки от роспропаганды
Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал новые фейки и манипуляции от российской пропаганды
Об этом Центр сообщил в телеграмме .
На утро 22 сентября российская пропаганда распространила две манипуляции и один фейк.
Манипуляция: Глава МИД РФ Лавров заявил: "Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области вправе воспользоваться правом на самоопределение в соответствии с уставом ООН, (в свою очередь) Москва с уважением отнесется к выбору жителей [указанных] областей на референдумах".
Манипуляция: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области Рогов заявил, что "украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся (под их контролем) часть Запорожской области, в противном случае после референдума они будут считаться оккупантами".
Фейк: В Минобороны РФ заявили, что "украинская артиллерия продолжила обстрелы города Энергодар и территории Запорожской атомной электростанции… в настоящее время радиационная ситуация на Запорожской АЭС остается в норме".
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