ВСУ бьют по речным переправам россиян на оккупированных территориях
Украинские военные уничтожили вражеский буксир, 6 топливозаправщиков и попали в колонну с оккупантами
Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.
3 ноября Силы обороны нанесли огненное поражение по российской переправе вблизи Антоновки Херсонской области. Украинские военные уничтожили буксир, еще 2 плавучих средства нужно ремонтировать.
Также подтвердилась информация о попадании в колонну оккупантов, которая ждала переправу возле Ольговки Херсонской области.
К тому же ВСУ уничтожили 6 российских топливозаправщиков. Это произошло 4 ноября в районе Нововасиловки Николаевской области.
"Информация о потерях живой силы врага уточняется", - добавляют в Генштабе.
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