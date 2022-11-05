ВСУ бьют по речным переправам россиян на оккупированных территориях

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

3 ноября Силы обороны нанесли огненное поражение по российской переправе вблизи Антоновки Херсонской области. Украинские военные уничтожили буксир, еще 2 плавучих средства нужно ремонтировать.

Также подтвердилась информация о попадании в колонну оккупантов, которая ждала переправу возле Ольговки Херсонской области.

К тому же ВСУ уничтожили 6 российских топливозаправщиков. Это произошло 4 ноября в районе Нововасиловки Николаевской области.

"Информация о потерях живой силы врага уточняется", - добавляют в Генштабе.

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