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ВСУ бьют по речным переправам россиян на оккупированных территориях

5 ноября, 2022 суббота
07:52
война с Россией На фото переправа через Северский Донец

Украинские военные уничтожили вражеский буксир, 6 топливозаправщиков и попали в колонну с оккупантами

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

3 ноября Силы обороны нанесли огненное поражение по российской переправе вблизи Антоновки Херсонской области. Украинские военные уничтожили буксир, еще 2 плавучих средства нужно ремонтировать.

Также подтвердилась информация о попадании в колонну оккупантов, которая ждала переправу возле Ольговки Херсонской области.

К тому же ВСУ уничтожили 6 российских топливозаправщиков. Это произошло 4 ноября в районе Нововасиловки Николаевской области.

"Информация о потерях живой силы врага уточняется", - добавляют в Генштабе.

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