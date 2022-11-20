ВСУ бьют по оккупантам: в больницу Скадовска привезли 100 раненых
За сутки Силы обороны уничтожили 20 единиц и колонну техники войск РФ, и 2 склада боеприпасов, известно о 300 раненых захватчиках
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
За 20 ноября авиация Сил обороны 6 раз ударила по оккупантам: 3 по местам концентрации живой силы, вооружения и военной техники и 3 – по позициям зенитных ракетных комплексов.
Тогда же воины ракетных войск и артиллерии попали по двум пунктам управления, складу боеприпасов и району сосредоточения личного состава и ВВТ. Отмечается, что поражены и 2 других важных объекта оккупантов.
"Также ликвидированы около 20 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов. Кроме того, уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области", - добавляет пресс-служба.
Генштаб информирует о потерях оккупантов: в городскую больницу Скадовска в Херсонской области привезли около 100 раненых военных РФ.
ВСУ подтвердили огневое поражение по дислокации российских военнослужащих в Запорожской области 19 ноября: там захватчики потеряли более 100 человек.
- Напомним, что по состоянию на 20 ноября в Украине ликвидировано более 84 тысяч оккупантов, за сутки ВСУ уничтожили 2 боевых машин, танк и 330 военных РФ.
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