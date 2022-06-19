ВСУ быстрее уничтожают российскую армию, чем армия России нашу, - генерал-майор запаса Чумак
Генерал-майор запаса, военный прокурор Украины 2019-2020 гг. Виктор Чумак считает, что война России против Украины может затянуться из-за возможностей РФ в ресурсах для войны
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Если проследить о чем говорят российские пропагандисты, то там начинает меняться риторика по поводу войны в Украине. Они уже начинают говорить, что блицкриг против Украины не удался, но цели войны против Украины будут достигнуты. Они говорят о том, что у них хватает техники и мобилизационного резерва. То есть они отмечают, что у них есть ресурсы для того, чтобы перекрыть ресурсы Украины. Однако дело в том, что ВСУ уничтожают российскую армию быстрее, чем армия России украинскую", - пояснил Чумак.
Чумак также подчеркнул, что в России тоже меняется понимание затяжной войны.
"На Западе понимают, что в России начинают говорить о том, что они будут воевать настолько, насколько у них хватит ресурсов. Путину в России ничего не угрожает. Поэтому он никогда не пойдет на какие-либо уступки в военных конфликтах. То есть, надеяться, что Путин изменит свою позицию не нужно. Поэтому мы должны говорить о том, что война может затянуться на время", - добавил Чумак.
- По состоянию на 19 июня за время полномасштабного вторжения РФ в Украину 33 600 оккупантов, 3 577 БМП, 1 468 танков, 130 крылатых ракет, 181 вертолет и 598 беспилотников
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