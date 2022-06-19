Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если проследить о чем говорят российские пропагандисты, то там начинает меняться риторика по поводу войны в Украине. Они уже начинают говорить, что блицкриг против Украины не удался, но цели войны против Украины будут достигнуты. Они говорят о том, что у них хватает техники и мобилизационного резерва. То есть они отмечают, что у них есть ресурсы для того, чтобы перекрыть ресурсы Украины. Однако дело в том, что ВСУ уничтожают российскую армию быстрее, чем армия России украинскую", - пояснил Чумак.

Чумак также подчеркнул, что в России тоже меняется понимание затяжной войны.

"На Западе понимают, что в России начинают говорить о том, что они будут воевать настолько, насколько у них хватит ресурсов. Путину в России ничего не угрожает. Поэтому он никогда не пойдет на какие-либо уступки в военных конфликтах. То есть, надеяться, что Путин изменит свою позицию не нужно. Поэтому мы должны говорить о том, что война может затянуться на время", - добавил Чумак.

По состоянию на 19 июня за время полномасштабного вторжения РФ в Украину 33 600 оккупантов, 3 577 БМП, 1 468 танков, 130 крылатых ракет, 181 вертолет и 598 беспилотников

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb