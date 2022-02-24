ВСУ были готовы ко всем сценарным планам России. Будем наращивать сопротивление оккупанту, - ОПУ
Владимир Зеленский принял все необходимые решения для защиты страны, Вооруженные Силы оказывают активное сопротивление войскам Российской Федерации, совершившим вероломное нападение на наше государство
Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк на брифинге в пресс-центре Офиса Главы государства, передает пресс-служба ОП.
"В 5 утра господин Путин фактически объявил войну Украине. Сделал это без всяких оснований. Никакого основания, чтобы в одностороннем порядке объявить войну Украине, не было. Только фейковые основания, которые использовала российская пропаганда", – заявил Подоляк.
По его словам, российские войска с использованием артиллерийских систем начали массово бомбить военную инфраструктуру на территории Украины, аэропорты, аэродромы, складские и военные мощи украинской армии.
После этого частично начались сухопутные операции вооруженных сил России, нарушившие государственную границу Украины в нескольких областях.
"Президент Владимир Зеленский сразу собрал Военный кабинет, Совет национальной безопасности и обороны. Были приняты все необходимые решения с точки зрения логистики контроперации против вооруженных сил Российской Федерации, в Украине было введено военное положение. Это конкретные действия по защите нашей территориальной целостности", – отметил советник руководителя Офиса Президента.
Он подчеркнул, что глава государства почти постоянно находится в связи с лидерами стран-партнеров.
"Практически весь мир единогласно считает, что это вероломное нападение вооруженных сил РФ, которое будет иметь большие юридические последствия", – уточнил Подоляк.
В Офисе Президента отметили, что вооруженные силы ведут тяжелые бои, но ведут.
"На некоторых направлениях вооруженные силы РФ отброшены. Вооруженные Силы были готовы ко всем сценарным планам России и сейчас оказывают активное сопротивление. Это сопротивление будет носить нарастающий характер", - добавил советник.
Михаил Подоляк также призвал СМИ очень тщательно проверять информацию, которую они публикуют или дают в эфир.
"Потому что сегодня никто не отменял информационной войны, которую ведет Россия против Украины. К сожалению, некоторые СМИ Украины перепечатывают пропагандистские материалы Российской Федерации", – сказал он.
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