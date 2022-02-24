ВСУ были готовы ко всем сценарным планам России. Будем наращивать сопротивление оккупанту, - ОПУ

Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк на брифинге в пресс-центре Офиса Главы государства, передает пресс-служба ОП.



"В 5 утра господин Путин фактически объявил войну Украине. Сделал это без всяких оснований. Никакого основания, чтобы в одностороннем порядке объявить войну Украине, не было. Только фейковые основания, которые использовала российская пропаганда", – заявил Подоляк.



По его словам, российские войска с использованием артиллерийских систем начали массово бомбить военную инфраструктуру на территории Украины, аэропорты, аэродромы, складские и военные мощи украинской армии.



После этого частично начались сухопутные операции вооруженных сил России, нарушившие государственную границу Украины в нескольких областях.



"Президент Владимир Зеленский сразу собрал Военный кабинет, Совет национальной безопасности и обороны. Были приняты все необходимые решения с точки зрения логистики контроперации против вооруженных сил Российской Федерации, в Украине было введено военное положение. Это конкретные действия по защите нашей территориальной целостности", – отметил советник руководителя Офиса Президента.



Он подчеркнул, что глава государства почти постоянно находится в связи с лидерами стран-партнеров.



"Практически весь мир единогласно считает, что это вероломное нападение вооруженных сил РФ, которое будет иметь большие юридические последствия", – уточнил Подоляк.



В Офисе Президента отметили, что вооруженные силы ведут тяжелые бои, но ведут.



"На некоторых направлениях вооруженные силы РФ отброшены. Вооруженные Силы были готовы ко всем сценарным планам России и сейчас оказывают активное сопротивление. Это сопротивление будет носить нарастающий характер", - добавил советник.



Михаил Подоляк также призвал СМИ очень тщательно проверять информацию, которую они публикуют или дают в эфир.



"Потому что сегодня никто не отменял информационной войны, которую ведет Россия против Украины. К сожалению, некоторые СМИ Украины перепечатывают пропагандистские материалы Российской Федерации", – сказал он.

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