Начало 2023 года ознаменовалось рядом положительных новостей от союзников Украины по поставкам нового вооружения, и одним из самых интересных образцов среди всех "новинок", которые получат ВСУ, является БМП Bradley.

Так, в рекордном пакете оборонной помощи США передадут нам сразу 50 этих боевых машин пехоты, а также боезапас из 500 противотанковых ракет TOW и 250 тысяч 25 мм выстрелов к автоматической пушки этой БМП.

США передадут Украине 50 боевых машин пехоты Bradley https://www.politico.com/

Важность поставки ВСУ именно этой машины трудно переоценить, потому что, во-первых, это является "призывом к действию" для других стран и вот, например, Германия уже объявила о поставках своих БМП Marder, а, во-вторых, эта техника поможет сформировать "кулак" для последующих контрнаступательных операций ВСУ. Попробуем разобраться, что это за машина, которая усилит наши Вооруженные Силы.

Как появилась БМП Bradley

И для начала – немного истории. Боевая машина пехоты M2 Bradley была создана во второй половине 1970-х годов – эта машина должна была стать усовершенствованной альтернативой бронетранспортерам M113 (которые также есть и на вооружении ВСУ) и создавалась с учетом опыта использования советской БМП-1 и разработки немецких БМП Marder.

На вооружение эта машина была принята в 1981 году и была протестирована в ряде боевых конфликтов. И среди всего стоит отметить такое, что во время операции "Буря в пустыне" БМП M2 Bradley из ПТРК TOW уничтожило больше танков, чем тот же Abrams.

Сколько таких машин есть у США

Одна из хороших новостей о БМП M2 Bradley – это то, что с начала серийного производства этих машин их было создано тысячи единиц и сейчас на складах США немало этих БМП, которые могли бы в теории усилить Вооруженные Силы Украины.

Справочник Military Balance подсказывает, что на вооружении в США более 2500 единиц этих машин в версии M2A2/A3, и еще более 2000 M2 Bradley – на хранении. И этого количества достаточно, чтобы регулярно поставлять Украине эти БМП.

Какую версию M2 Bradley получат ВСУ

Как сообщил официальный представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, Украине передадут БМП Bradley в версии M2A2 ODS, и это действительно очень мощный выбор для нашей армии.

Но сначала поговорим о версии M2A2, производство которой стартовало в 1988 году и в ней машина получила ряд преимуществ, позволяющих более эффективно использовать ее на поле боя.

Об оружии нужно отметить следующее. БМП Bradley оснащена 25-мм пушкой M242 Bushmaster, позволяющей уничтожать цели на расстоянии в 2 км. В то же время именно в версии M2A2 эта машина получила возможность бить врага новыми выстрелами M919 APFSDS-T с сердечником из обедненного урана, прежде всего рассчитанным на противодействие таким российским машинам, как БМП-3.

Также машина оснащена двумя пусковыми установками противотанковых ракет комплекса TOW, которые могут пробивать до 900 мм брони по динамической защите на расстоянии около 4 км.

В новой версии машина также получила более мощное бронирование, которое может защитить от 30-мм снарядов, а также эффективно демонстрирует себя против противотанковых гранатометов. В то же время решение по бронированию увеличило боевую массу машины до 30-33 тонн и Bradley наконец-то начала оснащаться более мощным двигателем (до 600 л. с.) и получила модернизированную трансмиссию. Это, в свою очередь, несколько уменьшило запас хода (до 426 км по шоссе) и максимальную скорость (до 61 км/ч).

Что касается модернизации M2A2 ODS, то она уже создавалась с учетом опыта использования этих машин во время операции "Буря в пустыне" и прежде всего касалась электронных систем этой БМП.

К примеру, машина получила боевую информационную систему FBCB2 или Force XXI Battle Command Brigade and Below, благодаря которой машина может обмениваться разведданными в том числе и с другими машинами, имеющими на борту такую же систему. В то же время, чтобы интегрировать FBCB2 в Bradley, на БМП была также установлена тактическая навигационная система TACNAV, которая необходима для определения координат машины и параметров движения. Среди обновлений лазерный дальномер Eye-safe Laser Rangefinder, который работает на расстоянии до 10 км с точностью до 5 м и цифровая система ориентирования DCS (Digital Compass Systems) и другие приборы.

В конце концов десантное отделение было переработано с учетом того, чтобы бойцы могли быстрее покидать машину (БМП Bradley в этой версии рассчитана на 3 члена экипажа и 6 десантников).

Итак, ВСУ получает на вооружение достаточно мощную боевую машину пехоты, которая создавалась с учетом противодействия в боях именно советской технике. Теперь дело о том, как быстро эти машины доедут в ВСУ и насколько много машин есть в планах на следующие пакеты оборонной помощи.

Алексей Левков, Defense Express – специально для Эспрессо.