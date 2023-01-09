ВСУ будут воевать против оккупантов на одной из лучших БМП: чем мощна M2 Bradley на поле боя
Что умеет машина, "перестрелявшая" даже танки Abrams из своего ПТРК
Начало 2023 года ознаменовалось рядом положительных новостей от союзников Украины по поставкам нового вооружения, и одним из самых интересных образцов среди всех "новинок", которые получат ВСУ, является БМП Bradley.
Так, в рекордном пакете оборонной помощи США передадут нам сразу 50 этих боевых машин пехоты, а также боезапас из 500 противотанковых ракет TOW и 250 тысяч 25 мм выстрелов к автоматической пушки этой БМП.
США передадут Украине 50 боевых машин пехоты Bradley https://www.politico.com/
Важность поставки ВСУ именно этой машины трудно переоценить, потому что, во-первых, это является "призывом к действию" для других стран и вот, например, Германия уже объявила о поставках своих БМП Marder, а, во-вторых, эта техника поможет сформировать "кулак" для последующих контрнаступательных операций ВСУ. Попробуем разобраться, что это за машина, которая усилит наши Вооруженные Силы.
Как появилась БМП Bradley
И для начала – немного истории. Боевая машина пехоты M2 Bradley была создана во второй половине 1970-х годов – эта машина должна была стать усовершенствованной альтернативой бронетранспортерам M113 (которые также есть и на вооружении ВСУ) и создавалась с учетом опыта использования советской БМП-1 и разработки немецких БМП Marder.
На вооружение эта машина была принята в 1981 году и была протестирована в ряде боевых конфликтов. И среди всего стоит отметить такое, что во время операции "Буря в пустыне" БМП M2 Bradley из ПТРК TOW уничтожило больше танков, чем тот же Abrams.
Сколько таких машин есть у США
Одна из хороших новостей о БМП M2 Bradley – это то, что с начала серийного производства этих машин их было создано тысячи единиц и сейчас на складах США немало этих БМП, которые могли бы в теории усилить Вооруженные Силы Украины.
Справочник Military Balance подсказывает, что на вооружении в США более 2500 единиц этих машин в версии M2A2/A3, и еще более 2000 M2 Bradley – на хранении. И этого количества достаточно, чтобы регулярно поставлять Украине эти БМП.
Какую версию M2 Bradley получат ВСУ
Как сообщил официальный представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, Украине передадут БМП Bradley в версии M2A2 ODS, и это действительно очень мощный выбор для нашей армии.
Но сначала поговорим о версии M2A2, производство которой стартовало в 1988 году и в ней машина получила ряд преимуществ, позволяющих более эффективно использовать ее на поле боя.
Об оружии нужно отметить следующее. БМП Bradley оснащена 25-мм пушкой M242 Bushmaster, позволяющей уничтожать цели на расстоянии в 2 км. В то же время именно в версии M2A2 эта машина получила возможность бить врага новыми выстрелами M919 APFSDS-T с сердечником из обедненного урана, прежде всего рассчитанным на противодействие таким российским машинам, как БМП-3.
Также машина оснащена двумя пусковыми установками противотанковых ракет комплекса TOW, которые могут пробивать до 900 мм брони по динамической защите на расстоянии около 4 км.
В новой версии машина также получила более мощное бронирование, которое может защитить от 30-мм снарядов, а также эффективно демонстрирует себя против противотанковых гранатометов. В то же время решение по бронированию увеличило боевую массу машины до 30-33 тонн и Bradley наконец-то начала оснащаться более мощным двигателем (до 600 л. с.) и получила модернизированную трансмиссию. Это, в свою очередь, несколько уменьшило запас хода (до 426 км по шоссе) и максимальную скорость (до 61 км/ч).
Что касается модернизации M2A2 ODS, то она уже создавалась с учетом опыта использования этих машин во время операции "Буря в пустыне" и прежде всего касалась электронных систем этой БМП.
К примеру, машина получила боевую информационную систему FBCB2 или Force XXI Battle Command Brigade and Below, благодаря которой машина может обмениваться разведданными в том числе и с другими машинами, имеющими на борту такую же систему. В то же время, чтобы интегрировать FBCB2 в Bradley, на БМП была также установлена тактическая навигационная система TACNAV, которая необходима для определения координат машины и параметров движения. Среди обновлений лазерный дальномер Eye-safe Laser Rangefinder, который работает на расстоянии до 10 км с точностью до 5 м и цифровая система ориентирования DCS (Digital Compass Systems) и другие приборы.
В конце концов десантное отделение было переработано с учетом того, чтобы бойцы могли быстрее покидать машину (БМП Bradley в этой версии рассчитана на 3 члена экипажа и 6 десантников).
Итак, ВСУ получает на вооружение достаточно мощную боевую машину пехоты, которая создавалась с учетом противодействия в боях именно советской технике. Теперь дело о том, как быстро эти машины доедут в ВСУ и насколько много машин есть в планах на следующие пакеты оборонной помощи.
Алексей Левков, Defense Express – специально для Эспрессо.
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