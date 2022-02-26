ВСУ будут уничтожать всех: киевлян просят не пересекать мосты через Днепр в направлении центра из-за ДРГ на Левом берегу
В Министерстве внутренних дел просят киевлян не пересекать мосты через реку Днепр в направлении правого берега – будут вести огонь на поражение
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"ДРГ противника постоянно работает и предпринимает попытки высадки на левом берегу города Киева", - говорится в заявлении.
В МВД отметили, что украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, объединяющие левый и правый берег.
"Они будут открывать огонь на поражения по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении правого берега", - говорится в сообщении.
Там попросили граждан оставаться в безопасных местах и не пытаться пересечь реку Днепр в направлении Правого берега.
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