ВСУ будут уничтожать всех: киевлян просят не пересекать мосты через Днепр в направлении центра из-за ДРГ на Левом берегу

Об этом сообщила пресс-служба министерства.



"ДРГ противника постоянно работает и предпринимает попытки высадки на левом берегу города Киева", - говорится в заявлении.



В МВД отметили, что украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, объединяющие левый и правый берег.



"Они будут открывать огонь на поражения по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении правого берега", - говорится в сообщении.



Там попросили граждан оставаться в безопасных местах и не пытаться пересечь реку Днепр в направлении Правого берега.