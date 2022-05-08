ВСУ будут освобождать Херсонщину, и россияне знают об этом, потому и стягивают технику на север Крыма, - эксперт-международник Данилов

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Россияне могут готовить для нас что угодно, но для нас это не станет сюрпризом. То, что россияне собирают подразделения ПВО на севере Крыма, означает, что ВСУ будет освобождать Херсонщину и они это чувствуют. Это также означает, что ВВС ВСУ, которые, по словам Минобороны РФ, были уничтожены уже много раз, уже присутствуют на севере Крыма", - отметил Данилов.

Данилов отметил, что россияне знают, что Херсонщину они не смогут удержать.

"Такие перемещения военной техники в Крыму также означает, что они прекрасно понимают, что Херсонщину они не удержат. Это значит и то, что они боятся потерять Крым. Наша авиация уже достигает севера Крыма, и именно поэтому россияне стягивают туда подразделения ПВО", - добавил. Данилов.