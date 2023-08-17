"ВСУ боятся повторного наступления на Киев": Центр стратегических коммуникаций опровергает фейк пропагандистов РФ
Россияне запустили в Сети фейк, что Силы обороны якобы усиленно пытаются повысить боеспособность, потому что РФ снова попытается захватить Киев. В Украине опровергли эту информацию
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.
По словам российских пропагандистов, украинские военные пытаются повысить боеспособность, потому что Россия снова попытается захватить столицу Украины. Об этом якобы заявил командующий Объединенными силами украинских войск генерал-лейтенант Наев, пишут росСМИ.
На самом деле 14 августа Наев отметил, что на сегодняшний день "нет признаков того, что враг готовится к наземной наступательной операции" на Киев.
"Силы обороны никогда полностью не исключали вероятности повторного наступления, ведь действия российской армии зависят исключительно от решений высшего военного руководства России, но сейчас такая вероятность не подкреплена силами и средствами врага", - говорится в сообщении.
- 16 августа в Страткоме ВСУ заявили, что сообщение о провокации на Курской АЭС – это российская ИПСО , цель которой – сеять панику среди украинцев.
- В Сети также распространяется фейковая информация, что президент террористической РФ Владимир Путин якобы принял решение взорвать Запорожскую АЭС .
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