Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

По словам российских пропагандистов, украинские военные пытаются повысить боеспособность, потому что Россия снова попытается захватить столицу Украины. Об этом якобы заявил командующий Объединенными силами украинских войск генерал-лейтенант Наев, пишут росСМИ.

На самом деле 14 августа Наев отметил, что на сегодняшний день "нет признаков того, что враг готовится к наземной наступательной операции" на Киев.

"Силы обороны никогда полностью не исключали вероятности повторного наступления, ведь действия российской армии зависят исключительно от решений высшего военного руководства России, но сейчас такая вероятность не подкреплена силами и средствами врага", - говорится в сообщении.