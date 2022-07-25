ВСУ атаковали 5 опорных пунктов россиян в Херсонской области, - ОК "Юг"
Украинская авиация нанесла 5 ударов в целях армии РФ. Вооруженные силы атаковали 3 вражеских опорных пункта в Бериславском районе и еще 2 в Херсонском
Об этом говорится в отчете оперативного командования "Юг".
Военные сообщают, что на двух направлениях в Бериславском районе Херсонщины враг пытался провести контратаки, чтобы восстановить утраченное положение. Однако успеха не имел, с потерями отступил.
"Нашей авиацией нанесено 5 ударов по врагу. Парой самолетов штурмовой авиации и фронтовыми бомбардировщиками атаковано 3 вражеских опорных пункта в Бериславском районе, а пары Ми-8 и Ми-24 отработали 2 вражеских опорных пункта в Херсонском", - говорится в сообщении.
В течение дня ракетно-артиллерийские подразделения Украины выполнили около 190 огневых задач и уничтожили:
- 66 россиян;
- 5 танков;
- 2 самоходные гаубицы "Гвоздика";
- противотанковый ракетный комплекс "Фагот",
- 3 единицы бронированной;
- 9 единиц автомобильной техники;
Также уничтожен командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения нацгвардии рашистов и 2 склада с боеприпасами и беспилотник "Мерлин-ВР" в районе Ивановки.
- Вооруженные силы Украины 24 июля 2022 уничтожили командный пункт россиян, около 100 кафиров убиты или ранены.
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