Об этом говорится в отчете оперативного командования "Юг".

Военные сообщают, что на двух направлениях в Бериславском районе Херсонщины враг пытался провести контратаки, чтобы восстановить утраченное положение. Однако успеха не имел, с потерями отступил.

"Нашей авиацией нанесено 5 ударов по врагу. Парой самолетов штурмовой авиации и фронтовыми бомбардировщиками атаковано 3 вражеских опорных пункта в Бериславском районе, а пары Ми-8 и Ми-24 отработали 2 вражеских опорных пункта в Херсонском", - говорится в сообщении.

В течение дня ракетно-артиллерийские подразделения Украины выполнили около 190 огневых задач и уничтожили:

66 россиян;

5 танков;

2 самоходные гаубицы "Гвоздика";

противотанковый ракетный комплекс "Фагот",

3 единицы бронированной;

9 единиц автомобильной техники;

Также уничтожен командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения нацгвардии рашистов и 2 склада с боеприпасами и беспилотник "Мерлин-ВР" в районе Ивановки.

Вооруженные силы Украины 24 июля 2022 уничтожили командный пункт россиян, около 100 кафиров убиты или ранены.

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