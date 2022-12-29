ВСУ анонсировали еще больше "хлопка" в РФ в 2023 году

Об этом он сказал в комментарии Укринформу .

Такой ответ Громов дал вопрос о тенденции увеличения взрывов в разных регионах Российской Федерации.

“В следующем году будет еще больше “хлопка”, – сказал бригадный генерал.

В четверг, 29 декабря, губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об "обстреле" региона дронами. Российские телеграммы-каналы утверждают, что была уничтожена установка С-300.

29 декабря в российском Энгельсе, наряду с аэродромом стратегической авиации РФ, была объявлена воздушная тревога, вслед за которой было слышно несколько взрывов.

У Лукашенко заявили , что в четверг, 29 декабря, "украинская ракета" комплекса С-300 "упала" на территории Беларуси, причина "падения" устанавливается.