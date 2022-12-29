ВСУ анонсировали еще больше "хлопка" в РФ в 2023 году
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов пообещал "еще больше "хлопка" в России в 2023 году
Об этом он сказал в комментарии Укринформу .
Такой ответ Громов дал вопрос о тенденции увеличения взрывов в разных регионах Российской Федерации.
“В следующем году будет еще больше “хлопка”, – сказал бригадный генерал.
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