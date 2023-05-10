Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Активные боевые действия происходят вокруг Кременной и Белогоровки, противник пытается оттеснить ВСУ к Лиману, но успеха не имеет. Продолжаются артиллерийские дуэли. Враг снова применяет С-300 по нашим тылам и путям обеспечения", - отметил Власенко.

По его словам, ВСУ активно контратакуют в районах Кременной и Белогоровки.

"На Сватовском направлении противник находится в обороне. "Снарядного голода" со стороны РФ не ощущаем. Врагу не хватает мощностей, чтобы изменить линию столкновения. ВСУ активно контратакуют в районах Кременной и Белогоровки", - подчеркнул Власенко.