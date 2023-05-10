ВСУ активно контратакуют в районах Кременной и Белогоровки, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил, что врагу не удается изменить линию столкновения на Луганском направлении
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Активные боевые действия происходят вокруг Кременной и Белогоровки, противник пытается оттеснить ВСУ к Лиману, но успеха не имеет. Продолжаются артиллерийские дуэли. Враг снова применяет С-300 по нашим тылам и путям обеспечения", - отметил Власенко.
По его словам, ВСУ активно контратакуют в районах Кременной и Белогоровки.
"На Сватовском направлении противник находится в обороне. "Снарядного голода" со стороны РФ не ощущаем. Врагу не хватает мощностей, чтобы изменить линию столкновения. ВСУ активно контратакуют в районах Кременной и Белогоровки", - подчеркнул Власенко.
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