ВСУ активно использует муляжи техники, на которые армия РФ тратит ценные дроны и ракеты, - CNN
Украинские войска на фронте активно "подменяют" образцы западной военной техники на муляже. Таким образом они заставляют российских окупантов тщетно тратить дроны и ракеты.
Об этом говорится в материале CNN.
Как утверждают журналисты, войска РФ на передовой массово уничтожают муляжи украинских гаубиц Д-20, американских пушек М777, минометов, РЛС и ПВО.
Муляжи производятся специалистами одной из украинских компаний в небольшом ангаре, говорится в статье.
Цель, по словам представителя компании, состоит в том, чтобы спасти жизнь украинцев и обманом заставить россиян тратить очень дорогие дроны-камикадзе, снаряды и ракеты. Идея заключается в том, что с неба приманки должны выглядеть достойными атаки, не тратя при этом слишком много средств.
"Война стоит дорого, и нам нужно, чтобы россияне тратили деньги на использование дронов и ракет для уничтожения наших ложных целей. В конце концов, дроны и ракеты стоят дорого. Наши модели гораздо дешевле", – рассказал он.
Так, по его словам, применяемая в Украине 155-миллиметровая гаубица М777 британского производства стоит несколько миллионов долларов, а компания создает ее реплику из обычных канализационных труб менее чем за тысячу долларов.
"После каждого попадания военные сдают нам трофейные обломки. Мы их собираем. Если наша приманка была уничтожена, то мы работали не зря", – объяснил представитель компании.
- Еще в августе прошлого года Washington Post писал , что РФ тратит ракеты "Калибр" для ударов по деревянным муляжам HIMARS.
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