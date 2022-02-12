ВСУ активно готовятся к "маневренной" войне и ночным боям в направлении Беларуси и Харькова, - Defense Express

К такому выводу пришло профессиональное военное издание Defense Express (Украина), опираясь на открытые данные о последних учениях ВСУ, передает Еспресо.TV.



"Вооруженные Силы Украины сейчас ведут методическую и целенаправленную подготовку к отражению возможной вооруженной агрессии РФ с учетом всех возможных сценариев", - отмечается в материале.



"Сейчас много разговоров об условно "белорусском" и условно "харьковском" направлении возможного вторжения РФ. Учения ВСУ перекрывают эти направления", - отмечает Defense Express.

При этом "маневренная война" требует надежных каналов логистики для перевалки горючего.



Министр обороны Алексей Резников, напомним, говорит, что ВСУ накопили достаточно запасов ГСМ в соответствии с нормативами Генерального штаба. И также есть альтернативные каналы поставки топлива и смазочных материалов на случай непредвиденных обстоятельств.

Также следует учитывать и тот факт, что обычно Минобороны или Генштаб ВСУ сообщают о тех или иных учениях с определенным "отставанием" на несколько дней.



"Это значит, что Вооруженные Силы Украины сейчас успели сделать больше, чтобы подготовиться к отражению вторжения РФ", - заключает Defense Express.