Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что в последние дни Украина активизировала наступательные операции на северо-востоке страны. Подразделения медленно продвигаются по меньшей мере по двум направлениям к востоку от линии рек Оскил и Северский Донец, где силы консолидировались после предыдущего наступления в начале сентября.

Аналитики отмечают, что Россия устанавливает более существенную оборону, чем раньше, вероятно, потому, что украинское продвижение теперь угрожает частям Луганской области, на территории которой состоялся псевдореферендум по присоединению к Российской Федерации.

В разведке добавили, что продолжаются тяжелые бои в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются уязвимыми. Также Россия продолжает жесткие попытки продвинуться в районе Бахмута на Донбассе, даже сталкиваясь с серьезным давлением на своих северных и южных флангах.

"Вероятно, это связано с политическим давлением, поскольку РФ использует силы, которые иначе могли бы усилить другие фланги", - пришли к выводу в британской разведке.

24 сентября издание New York Times сообщило, что российский диктатор Владимир Путин запретил военным РФ отступать из оккупированного Херсона.

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