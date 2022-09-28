ВСУ активизировали наступление и продвигаются вперед по двум направлениям, - разведка Британии
Вооруженные силы Украины активизировали наступление на Харьковщине и продвигаются по двум направлениям к востоку от рек Оскол и Северских Донец
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что в последние дни Украина активизировала наступательные операции на северо-востоке страны. Подразделения медленно продвигаются по меньшей мере по двум направлениям к востоку от линии рек Оскил и Северский Донец, где силы консолидировались после предыдущего наступления в начале сентября.
Аналитики отмечают, что Россия устанавливает более существенную оборону, чем раньше, вероятно, потому, что украинское продвижение теперь угрожает частям Луганской области, на территории которой состоялся псевдореферендум по присоединению к Российской Федерации.
В разведке добавили, что продолжаются тяжелые бои в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются уязвимыми. Также Россия продолжает жесткие попытки продвинуться в районе Бахмута на Донбассе, даже сталкиваясь с серьезным давлением на своих северных и южных флангах.
"Вероятно, это связано с политическим давлением, поскольку РФ использует силы, которые иначе могли бы усилить другие фланги", - пришли к выводу в британской разведке.
- 24 сентября издание New York Times сообщило, что российский диктатор Владимир Путин запретил военным РФ отступать из оккупированного Херсона.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.67
Покупка 40.67Продажа 41.68
-
EUR
Покупка 38.98Продажа 40.15
- Актуальное
- Важное