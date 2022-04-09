ВСУ 8 апреля поразили три воздушных цели оккупантов, а 7 апреля - новейший российский БПЛА "Орион"
8 апреля Воздушные силы уничтожили российские крылатую ракету, БПЛА и вертолет, а 7 апреля - новейший ударный беспилотник "Орион"
Об этом заявило командование ПС ВСУ .
"8 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один вертолет. Кроме того, есть информация по операции Объединенных сил об уничтожении еще одного вертолета рашистов", - говорится в сообщении.
Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупантам.
"7 апреля - сбит новейший ударный БпЛА оккупантов - "Орион"", - отметило командование Воздушных сил.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное