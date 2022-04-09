ВСУ 8 апреля поразили три воздушных цели оккупантов, а 7 апреля - новейший российский БПЛА "Орион"

Об этом заявило командование ПС ВСУ .



"8 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один вертолет. Кроме того, есть информация по операции Объединенных сил об уничтожении еще одного вертолета рашистов", - говорится в сообщении.



Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупантам.



"7 апреля - сбит новейший ударный БпЛА оккупантов - "Орион"", - отметило командование Воздушных сил.

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