ВСУ 28 февраля сбили пять истребителей, вертолет и два ЗРК "Бук" оккупантов

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.



Во время налета россиян на Васильков и Бровары украинские истребители перехватили и сбили два российских самолета. Зенитно-ракетные дивизионы С-300 поразили еще три. По предварительным данным, это были Су-30 и Су-35.



Вблизи Киева ЗРК Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага. Украинские штурмовики Су-25 в звеньях и парах нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе врага Киевской и Житомирской.



Кроме того, украинские Су-24м по меньшей мере нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по колоннам механизированной техники, танкам, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и близ Бердянска. Bayraktar TB2 уничтожил вражеские танк и два ЗРК "Бук".

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