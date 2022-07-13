ВСУ 13 июля уничтожили склады оккупантов в Луганске, Чернобаевке, Горловке и еще двух городах, - Одесская ОВА
За день, 13 июля, украинские военные уничтожили склады с боеприпасами оккупантов в Луганской, Донецкой и Херсонской областях
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Луганск – минус БК. Чернобаевка, Херсонская область – минус БК. Макеевка, Донетчина – минус БК. Чаплинка (район), Херсонщина – минус БК. Горловка, Донетчина – минус БК", - написал Братчук.
- В ночь с 12 на 13 июля в оккупированных Херсоне, Мелитополе и Бердянске слышны звуки автоматных выстрелов .
- За день, 12 июля, украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.
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