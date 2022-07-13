ВСУ 12 июля уничтожили 5 складов с боеприпасами и воинскую часть кафиров, - Одесская ОВА
За день, 12 июля, украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Уничтожены склады в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
"Новая Каховка - минус БК. Донецк, Ленинский район - минус БК. Мелитопольский район - минус военная часть. Донецк, Петровский район - минус БК на территории завода ДЗТО. Донецк, Кировский район - минус БК. Село Волшебное, Херсонская область - минус БК ", – написал Братчук.
- В ночь с 12 на 13 июля в оккупированных Херсоне, Мелитополе и Бердянске слышны звуки автоматных выстрелов .
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