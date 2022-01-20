Вступлению в НАТО мешает невыполнение требований Альянса действующей властью Украины, - Княжицкий
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий обвинил действующую власть Украины в невыполнении требований, необходимых для вступления в НАТО
Об этом Княжицкий написал в Facebook.
"Байден здесь заявил, что вероятность вступления Украины в НАТО не высока из-за невыполнения всех требований. Кто же эти требования не выполняет? Очевидно, действующая власть. И пока требования не будут выполнены, США, конечно, будут нас защищать, и эффективно, но как объект в политике, а не как субъект", – написал Княжицкий.
По мнению нардепа, для изменения отношения мирового сообщества Украине необходима опытная и ответственная власть.
"Чтобы стать субъектом, стране нужен сильный опытный лидер, сильная и ответственная политическая команда у власти, доверие значительного количества украинцев. Последние дни однозначно продемонстрировали, что такая сила в Украине существует и укрепляется. Я убежден, что "Европейская Солидарность" через объединительный процесс с другими ответственными украинскими политиками победит на парламентских выборах и, наконец, учитывая опыт и не повторяя ошибки, сформирует эффективное правительство и власть, за которую не будет стыдно", - подытожил Княжицкий.
- Напомним, президент США Джо Байден назвал маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время – по его мнению, для этого нужно проделать много работы в области демократии.
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