Вступлению в НАТО мешает невыполнение требований Альянса действующей властью Украины, - Княжицкий

Об этом Княжицкий написал в Facebook.



"Байден здесь заявил, что вероятность вступления Украины в НАТО не высока из-за невыполнения всех требований. Кто же эти требования не выполняет? Очевидно, действующая власть. И пока требования не будут выполнены, США, конечно, будут нас защищать, и эффективно, но как объект в политике, а не как субъект", – написал Княжицкий.



По мнению нардепа, для изменения отношения мирового сообщества Украине необходима опытная и ответственная власть.



"Чтобы стать субъектом, стране нужен сильный опытный лидер, сильная и ответственная политическая команда у власти, доверие значительного количества украинцев. Последние дни однозначно продемонстрировали, что такая сила в Украине существует и укрепляется. Я убежден, что "Европейская Солидарность" через объединительный процесс с другими ответственными украинскими политиками победит на парламентских выборах и, наконец, учитывая опыт и не повторяя ошибки, сформирует эффективное правительство и власть, за которую не будет стыдно", - подытожил Княжицкий.

Напомним, президент США Джо Байден назвал маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время – по его мнению, для этого нужно проделать много работы в области демократии.