Вступления в ЕС хотят 92% украинцев, в НАТО - 79%, - опрос
92% украинцев желают, чтобы страна присоединилась к ЕС, 79% – за вступление в НАТО
Об этом сообщает пресс-служба Киевского международного института социологии и Национального демократического института в Украине.
92% опрошенных хотели бы, чтобы Украина к 2030 году стала членом ЕС. Эта цифра по сравнению с маем выросла. Ожидают вступления страны в этот срок – 85% респондентов, а этот показатель за четыре месяца снизился.
К 2030 году 79% украинцев хотели бы вступления Украины в НАТО, в мае таких было 73%. Ожидают присоединения – 69% опрошенных против 65% в мае.
На Западе и в Центре больше всего тех, кто хочет видеть Украину в ЕС – 95% и 93%, а на Востоке и Юге около 89%. Также в западной и центральной части больше поддерживают вступления в НАТО – 86% и 81%. На Юге – 73% опрошенных, а на Востоке – 71% опрошенных.
По сравнению с декабрем 2021 года – 58% украинцев хотели бы членства Украины в ЕС, тогда как за НАТО было 48%.
- Отметим, накануне КМИС информировал что почти 90% украинцев верят, что власти не пойдут на неприемлемые компромиссы с РФ.
- Примечательно, что украинцы почти не падают духом и не устают от войны – в мае оптимистов в Украине было всего на 2% больше.
- В зависимости от региона 63-81% украинцев считают жителей временно оккупированных территорий жертвами, а 7-17% – коллаборантами.
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