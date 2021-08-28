Вступление в ПТУ продлено до 1 октября

Об этом говорится в письме за подписью заместителя министра образования и науки Игоря Гарбарука, разосланного на местные департаменты и управления образования, передает Еспресо.TV.



"Стоит заметить, что речь идет не о формировании новых групп первокурсников, а о донаборе в уже созданные группы на свободные места", - отметил замминистра.



То есть осуществлять дополнительный прием они смогут только в пределах лицензированного объема.





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