Вступление в НАТО сделает Финляндию мишенью для ответных российских мер, - Джабаров
Россия угрожает Финляндии из-за ее возможного вступления в НАТО, обещая принять ответные меры
Об этом сообщает российский новостной портал РИА Новости.
Как стало известно, первый заместитель председателя международного комитета Совета федерации России Джабаров заявил, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россией будут приняты ответные меры.
Детали пока не уточняются.
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