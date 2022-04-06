Вступление в НАТО сделает Финляндию мишенью для ответных российских мер, - Джабаров

Об этом сообщает российский новостной портал РИА Новости.



Как стало известно, первый заместитель председателя международного комитета Совета федерации России Джабаров заявил, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россией будут приняты ответные меры.

Детали пока не уточняются.