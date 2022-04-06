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Вступление в НАТО сделает Финляндию мишенью для ответных российских мер, - Джабаров

6 апреля, 2022 среда
19:19
война с Россией

Россия угрожает Финляндии из-за ее возможного вступления в НАТО, обещая принять ответные меры

Об этом сообщает российский новостной портал РИА Новости.

Как стало известно, первый заместитель председателя международного комитета Совета федерации России Джабаров заявил, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россией будут приняты ответные меры.
Детали пока не уточняются.



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