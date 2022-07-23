Вступление в НАТО – единственное, что может гарантировать недопущение повторного российского вторжения, - Луценко

Об этом боец ВСУ и бывший генеральный прокурор Юрий Луценко сказал в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.

По его мнению, существует несколько вариантов развития военной ситуации.

"Первый, абсолютно неприемлемый для Украины, - это заморозка конфликта по той линии, которая есть сейчас. Это значит, что Россия будет стоять одной ногой на правом берегу Днепра и в любой удобный для нее момент она начнет военное продвижение в сторону Одессы, а это уничтожает экономический мир в Украине", – сказал Луценко.

Он считает, что зачистка правого берега Днепра от оккупантов является очень серьезным шагом для победы.

"Второй пункт - от Кривого Рога наступление для очистки левого берега Днепра с выходом к Перекопу (перешеек с Крымом, - ред.). Если это произойдет, я считаю, это будет огромная победа. Если обстоятельства нам дадут это сделать в этом году - я буду считать, что это победа для Украины. Я бы хотел возвращения Донбасса и Крыма, но, с другой стороны, понимаю, сколько десятков тысяч жизней нужно положить за освобождение военным путем каждого из огромных городов Донбасса и военной базы под названием Крым", - добавил Луценко .

По его словам, освобождение правого и левого берега Днепра и вступление в НАТО – это главное для победы Украины.

"Любые наши победы могут быть временными до новой войны. Вступление в НАТО - единственный фактор, который гарантирует нам сохранение целостности Украины и неповторение российского вторжения. Членство в НАТО дает перспективу мирной жизни нам и нашим детям", - отметил экс-генпрокурор.

Луценко считает, что все территории, кроме Донбасса и Крыма, ВСУ могут и должны освободить в ходе кампании в этом году.

Он добавил, что вступление Украины в НАТО с оккупированными территориями возможно.

"Такие прецеденты в истории НАТО есть, более того, нынешняя ситуация в Украине и мире беспрецедентна. С моей точки зрения, руководство НАТО прекрасно осознает, что победа Путина является открытием горячей Третьей мировой войны, когда клуб диктаторов, вдохновленный победами Путина в Украине начнет такие действия по всей планете. В таких условиях НАТО должно принимать беспрецедентные решения. Зонтик безопасности над Украиной является зонтиком безопасности над всем свободным миром", - подытожил Луценко.