Вступление в ЕС: Украина ведет переговоры с Венгрией и Румынией по спорному языковому вопросу

Об этом информирует Financial Times .

Этот вопрос является главным потенциальным препятствием для начала официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Лидеры блока должны принять решение в декабре или начать переговоры, но венгерский премьер-министр Виктор Орбан часто грозится ветировать процесс из-за вопроса прав меньшинств, обвиняя Киев в "хунгарофобии".

Украина имеет около 80 тыс. этнических венгров в Закарпатской области – защита их прав является одним из семи критериев реформ, которые Евросоюз требует перед началом переговоров о нашем членстве.

По данным Стефанишиной, на этой неделе Киев начнет двусторонние переговоры с Венгрией и Румынией, чтобы добиться баланса между образованием на украинском языке и языками меньшинств в средних школах.

"Мы внесем изменения в законодательство о национальных меньшинствах, и мы можем внести дополнительные поправки (в закон, - ред.), если это необходимо, но сначала нам нужно провести переговоры", - сказала Стефанишина.

Вице-премьер-министр отметила, что украинцам этнических меньшинств необходимо выучить язык на достаточном уровне, чтобы они имели возможность получить высшее образование или трудоустроиться за пределами меньшинств. Она добавила, что текущие правила, сделавшие преподавание украинского языка более обязательным, хорошо себя зарекомендовали.

Сообщается, что Орбан, имеющий близкие отношения с Москвой, может использовать вопрос образования в качестве повода, чтобы помешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре. Венецианская комиссия, экспертный орган Совета Европы по конституционному праву также требует от нашей страны защиты языковых прав русскоязычных.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.