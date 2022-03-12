Вступление в ЕС и санкции против России: Зеленский рассказал о сотрудничестве с европейскими партнерами

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, сообщает Еспресо.TV.



"Продолжаем работу с европейскими партнерами по двум направлениям. Первое - это вступление Украины в ЕС. Мы работаем с Еврокомиссией, чтобы как можно быстрее согласовать все процедуры для нашего движения в ЕС", - сказал он.



Вторым, не менее важным и приоритетным направлением является введение санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.



"Ожидаем новый пакет санкций Европы против РФ, чтобы побуждать ее к миру, миру на нашей земле. Чтобы там поняли - их экономика просто не переживет эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина 100% будет членом ЕС , и теперь это только вопрос времени.