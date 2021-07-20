Вступление в ЕС и НАТО - суверенное право Украины, - Козак

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак в интервью "Политик Интернасьональ", передает МИД РФ.



"В альянсы вступать - это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России", - заявил он.

По словам Козака, в вопросе евроатлантической интеграции Украины "мяч на стороне ЕС и НАТО".



"По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в ближайшем будущем", - подытожил чиновник администрации Путина.