Вступление в ЕС и НАТО - суверенное право Украины, - Козак
Право Украины на вступление в НАТО или Европейский Союз является ее суверенным правом
Об этом заявил заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак в интервью "Политик Интернасьональ", передает МИД РФ.
"В альянсы вступать - это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России", - заявил он.
По словам Козака, в вопросе евроатлантической интеграции Украины "мяч на стороне ЕС и НАТО".
"По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в ближайшем будущем", - подытожил чиновник администрации Путина.
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