Вступление Украины в НАТО зависит только от украинцев и власти, - Княжицкий

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Желание Украины вступить в НАТО было прописано в Конституции. Об этом неоднократно говорил Петр Порошенко. Сначала президент Зеленский не рассматривал такую ситуацию, поскольку считал, что Украину не ожидают НАТО. Однако сейчас его риторика изменилась и я полностью поддерживаю его", - рассказал он. Княжицкий.

Народный депутат считает, что вступление Украины в НАТО зависит от украинского общества и власти.

"Сейчас в НАТО, в частности, Генеральный секретарь Йенс Столтенберг говорит о том, что решение о вступлении Украины в Альянс будет приниматься консенсусом. Это правда. Однако должно быть лидерство в этом вопросе. То есть одна из стран-лидеров НАТО должна сказать, что они имеют "Принять Украину в Альянс. Они это скажут только тогда, когда уровень демократии в Украине будет даже выше, чем у них. Поэтому, в первую очередь, наше вступление в НАТО зависит только от нас", - добавил он.

30 сентября Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

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