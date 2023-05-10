Вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается, - Боррель

Об этом он рассказал в интервью испанскому телеканалу laSexta .

Жозеп Боррель сообщил, что Украина уже давно планирует и хочет вступить в Североатлантический альянс.

"Вопроса вступления Украины в НАТО нет на столе, его не было и раньше", - сообщил он.

Глава европейской дипломатии отметил, что решение о членстве Украины в Альянсе не зависит от генерального секретаря НАТО. Такое решение будут принимать все его члены.

Он также прокомментировал вступление Финляндии в НАТО и намерение Швеции вступить в Альянс. Он заявил, что эти страны оставались нейтральными до момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Это были нейтральные страны, которые не хотели иметь ничего общего с НАТО. Но когда они увидели, что Россия вторгается в Украину, они сказали, что единственный способ обеспечить нашу безопасность - стать членом Альянса, и попросили нас немедленно присоединиться", - пояснил Боррель.