Вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается, - Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сегодня вопрос вступления Украины не рассматривается по-прежнему
Об этом он рассказал в интервью испанскому телеканалу laSexta .
Жозеп Боррель сообщил, что Украина уже давно планирует и хочет вступить в Североатлантический альянс.
"Вопроса вступления Украины в НАТО нет на столе, его не было и раньше", - сообщил он.
Глава европейской дипломатии отметил, что решение о членстве Украины в Альянсе не зависит от генерального секретаря НАТО. Такое решение будут принимать все его члены.
Он также прокомментировал вступление Финляндии в НАТО и намерение Швеции вступить в Альянс. Он заявил, что эти страны оставались нейтральными до момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Это были нейтральные страны, которые не хотели иметь ничего общего с НАТО. Но когда они увидели, что Россия вторгается в Украину, они сказали, что единственный способ обеспечить нашу безопасность - стать членом Альянса, и попросили нас немедленно присоединиться", - пояснил Боррель.
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- 9 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Washington Post заявил, что вступление Украины в НАТО поддерживает каждая страна Альянса, однако сегодня сложно назвать точные сроки.
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