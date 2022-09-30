Вступление Украины в НАТО поможет остановить агрессию Путина, - нардеп Мережко
Народный депутат Александр Мережко считает, что вступление Украины в НАТО может остановить военную агрессию Российской Федерации
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Подача заявки для вступления в НАТО стала очень долгожданной неожиданностью для Украины. Только вчера мы говорили с французскими коллегами и я поднимал вопрос о скорейшем вступлении Украины в Альянс. Мы давно об этом говорим с нашими европейскими коллегами", - рассказал Мережко.
Народный депутат считает, что вступление Украины в НАТО сможет остановить военную агрессию Путина.
"Я считаю, что единственной гарантией безопасности для Украины является вступление в Альянс. Если это удастся, то мы сможем остановить военную агрессию Путина в Украине. Путин очень боится НАТО. И когда Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, он ничего не смог. сделать. Поэтому я уверен, что Украина должна вступить в НАТО и стать частью европейской системы безопасности", - добавил он.
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
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